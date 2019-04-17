الرجاء يهزم اتحاد طنجة ويقلص الفارق مع المتصدر الوداد

نُشر بتاريخ :  2019-04-17 - 18:57
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ القسم الرياضي

فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه اتحاد طنجة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء زكرياء حدراف في الدقيقة 49.

ورفع الرجاء بعد هذا الفوز، وهو الخامس له على التوالي، رصيده إلى 43 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر الوداد البيضاوي (52 نقطة)، إلى تسع نقاط، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز الثالث، وتجمد رصيده عند 35 نقطة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الإصابة تهدد مشاركة مزراوي مع المنتخب في الكان

ادريس دحني – هبة سبور تعرض اللاعب المغربي نصير مزراوي لإصابة قوية أمس الثلاثاء أبعدت…