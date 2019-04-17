الرجاء يهزم اتحاد طنجة ويقلص الفارق مع المتصدر الوداد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه اتحاد طنجة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء زكرياء حدراف في الدقيقة 49.

ورفع الرجاء بعد هذا الفوز، وهو الخامس له على التوالي، رصيده إلى 43 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر الوداد البيضاوي (52 نقطة)، إلى تسع نقاط، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز الثالث، وتجمد رصيده عند 35 نقطة.

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