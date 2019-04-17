الاستخبارات المغربية تجنب اسبانيا عمل إرهابي خطير

هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر اعلامية اسبانية أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت، في بحر هذا الأسبوع، من إلقاء القبض على جهادي (ز.ا) يبلغ من العمر 23 سنة، من أصل مغربي، و الذي كان بصدد الإعداد لعمل إرهابي بمدينة إشبيلية الإسبانية خلال إحتفالات الأسبوع المقدس.

وحسب نفس المصادر، فقد جاء توقيف المعني بالأمر، الذي يتابع دراسته الجامعية بمدينة إشبيلية، إعتمادا على معلومات سهلتها مصالح الأمن الإسبانية، حيث تندرج هذه العملية النوعية في إطار التعاون الأمني بين السلطات المغربية و نظيرتها الإسبانية.

المشتبه به الذي اعترف بالمنسوب إليه، كان مصمما على القيام بعمل إرهابي-وُصف بالخطير- من خلال استعمال متفجرات يدوية الصنع، كما أنه كان يُعِد كذلك للقيام بعملية إنتحارية لحصد أكبر عدد من الأرواح، تضيف ذات المصادر.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي بعث برسالة تهديدية جديدة لإسبانيا، عبر تسجيل فيديو تم نشره عبر شركة الإنتاج “المنتصر ميديا”، التابعة له، يدعو فيها الجهاديين في هذا البلد إلى شن هجمات إرهابية خلال إحتفالات الأسبوع المقدس في إسبانيا.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2