هبة بريس

أشرف وفد رسمي يمثل ولاية أمن مراكش وباقي السلطات الترابية محليا وجهويا، زوال اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، على افتتاح المقر الجديد لمفوضية الشرطة بمدينة العطاوية، التابعة إداريا ووظيفيا للمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة.

وتندرج المصلحة الأمنية الجديدة في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكانية الحضرية، فضلا عن تقريب خدمات المرفق العام الشرطي من المواطنين، وذلك من خلال خلق بنيات ترابية جديدة تستجيب لاحتياجات وانتظارات المواطنين، مع مراعاة الفعالية والنجاعة في توفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتتضمن البنية الأمنية الجديدة مجموعة متكاملة من المصالح الشرطية، خصوصا تلك المختصة في توفير الوثائق الإداري والشخصية من بطائق إلكترونية للتعريف وشواهد السكنى، فضلا عن تقديم الخدمات المرتبطة بمعالجة الملفات ذات الصبغة الجنائية، وكذا الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين.

وقد روعي في إنجاز النيابة الجديدة احترام الخصوصيات المعمارية والثقافية لمدينة العطاوية، مع توفير فضاء يستجيب لشروط الاستقبال الجيد للمرتفقين وتوجيههم، وكذا الحفاظ على معايير الأمن والسلامة التي يجب توفرها في البنايات الشرط

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