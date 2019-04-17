محاصرة قائد بسبب “زراعة الحشيش” ضواحي تاونات

نُشر بتاريخ :  2019-04-17 - 18:07
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هبة بريس - تاونات

أقدم سكان قيادة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات اليوم الأربعاء على محاصرة قائد المنطقة بعد خروجه في حملة لمحاربة زراعة القنب الهندي.

القائد واثناء مهمة له بالزاوية المذكورة قام العشرات من رجال ونساء واطفال المدشر بمحاصرة سيارته بدعوى انه يريد سرقة املاكهم ومنعوه من مغادرة المكان الى حين حضور عناصر الدرك الملكي .

وتشكل زراعة القنب الهندي قضية شائكة بين المزارعين والسلطات بإقليم بمنكقة الشمال حيث يرفض المشتغلون في هذا المجال تدخل السلطات لكونه مصدر عيشهم الوحيد .

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