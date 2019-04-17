نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت يستقبل ناصر بوريطة

هبة بريس ـ الرباط

استقبل نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، بقصر السيف بالكويت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة الذي نقل إليه خلال هذا الاستقبال، رسالة من صاحب الجلالة نصره إلى أمير دولة الكويت.

بعد ذلك تباحث ناصر بوريطة مع نظيره الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ومع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي ومع سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء السابق.

كما انطلقت، بهذه المناسبة، أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المغربية-الكويتية تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

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