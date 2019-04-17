رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا ينتحر أثناء محاولة اعتقاله

هبة بريس - وكالات

توفي رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا بعد أن أقدم على الانتحار اليوم، أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد، حسب ما أفادته قناة “تيليسور”.

وأطلق غارسيا الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله، وفور وقوع الحادث نقلت الشرطة غارسيا إلى مستشفى “كاسيميرو ألوا” في ليما لتلقي العلاج.

وقالت وزير الصحة البيروفية، سليما توماس غونزاليس، إن غارسيا خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى تعرض خلالها لثلاث سكتات قلبية.

وقال مصدر طبي إن غارسيا أصيب في الجزء الأيمن من رأسه.

وسبق أن قضت المحكمة، أمس الثلاثاء، بحبس غارسيا لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة مسؤولين بيروفيين يشتبه بضلوعهم في قضية الفساد المتعلقة بشركة البناء البرازيلية Odebrecht.

ويتهمه التحقيق بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار مقابل حصول الشركة على عقود مربحة.

وفي نوفمبر الماضي منعت المحكمة غارسيا، الذي كان رئيسا لبيرو في 1985-1990 و2006-2011، من السفر إلى الخارج لمدة 18 شهرا على ذمة التحقيق.

وبعد ذلك طلب من أوروغواي منحه اللجوء السياسي، وأقام داخل سفارتها في ليما بين الـ 17 نوفمبر والـ3 ديسمبر من العام الماضي، قبل طرده من هناك.

وكان غارسيا رفض كل الاتهامات الموجهة إليه.

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