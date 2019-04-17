وجدة.. توقيف مواطن جزائري مرتبط بشبكة دولية للاتجار في المخدرات

هبة بريس

في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة من توقيف مواطن جزائري، يبلغ من العمر 47 سنة، لكونه يشكل موضوع طلب رسمي بالتسليم صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على السلطة القضائية المختصة للبت في طلب التسليم الصادر عن السلطات القضائية الجزائرية.

كما أشار البلاغ إلى أن عمليات التنقيط وإجراءات البحث المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه سبق تورطه في شبكة إجرامية تم تفكيكها بمدينة وجدة في سنة 2018، والتي كانت تنشط في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر لفائدة مواطنين جزائريين من أجل الحصول على الجنسية المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن المغربية تمكنت وقتها من ضبط الشخص الجزائري الموقوف وأربعة من مواطنيه، وذلك بعدما تبين أنهم حصلوا على وثائق هوية مغربية عن طريق التزوير، حيث تم تقديمهم أمام العدالة بمعية باقي أعضاء الشبكة الإجرامية التي تنشط في التزوير واستعماله.

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