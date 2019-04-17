الإصابة تهدد مشاركة مزراوي مع المنتخب في الكان

ادريس دحني – هبة سبور

تعرض اللاعب المغربي نصير مزراوي لإصابة قوية أمس الثلاثاء أبعدته عن مباراة فريقه أمام جوفنتيس الايطالي في الدقائق الأولى من مباراة اياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وينتظر أن تكشف الفحوصات التي سيجريها اللاعب مدى خطورة الاصابة وامكانية عودته للفريق قبل مباراة نصف نهائي دوري الأبطال وحظوظ مشاركته في نهائيات كاس أمم إفريقيا في مصر يونيو المقبل.

وعرفت مباراة يوفنتوس واجاكس تفوق زملاء مزراوي وزياش على اصدقاء كريستيانو , بحيث قدم حكيم زياش مباراة رائعة وساهم بشكل كبير في فوز فريقه على يوفنتوس بعدما كان صاحب تمريرة الهدف الأول , وخلق مشاكل كبيرة لدفاع السيدة العجوز , قبل أن يوقع الهدف الثالث للفريق الهولندي بطريقة رائعة , لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل , فيما لعب نصير مزراوي 10 دقائق فقط ليخرج بعدها مصابا , أما زكريا لبيض فلم يبرح دكة البدلاء .

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