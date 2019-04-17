يوفنتوس يهنئ بنعطية بعيد ميلاده 32

هبة سبور

حظي عميد الأسود ولاعب نادي الدحيل القطري، مهدي بنعطية، بتهنئة خاصة من طرف ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين، الذي يصادف اليوم الأربعاء ، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.

ونشر النادي الإيطالي صورة للاعب المغربي علقت عليها بالقول: “عيد ميلاد سعيد مهدي بنعطية “.

يذكر أن الدولي المغربي إنتقل في المركاتو الشتوي الماضي إلى نادي الديحيل القطري ،بعدما قضى موسمين مع يوفنتوس توج معه بثنائية (الدوري والكأس) مرتين عامي 2017 و2018 وبكأس السوبر الإيطالية عام 2018. وخسر في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (4-1) عام 2017. ”

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