ألمانيا.. إقرار قوانين صارمة بحق طالبي اللجوء

هبة بريس - وكالات

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مجموعة قواعد صارمة، تسهّل عمليا ترحيل طالبي اللجوء الذين يخفقون في تحقيق متطلبات اللجوء في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إن حزمة القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء تركز على الأشخاص الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للحصول على اللجوء، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف سيهوفر في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الأشخاص الذين يحاولون إخفاء هوياتهم قد يسجنون، بينما سيواجه من يفشلون في استبدال وثائق سفرهم المفقودة عقوبات بدفع غرامات.

وفي إطار القواعد الصارمة، ستضاعف برلين عشرات المرات الأماكن المخصصة للمبعدين في السجون.

ولن تمنح الحكومة إعانات للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو وضع مماثل في بلد آخر بالاتحاد الأوروبي، ويقيمون في ألمانيا.

ورحّلت ألمانيا في العام الماضي نحو 25 ألف شخص، وهو عدد أقل بقليل من العدد الإجمالي المطلوب لمغادرة البلاد.

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