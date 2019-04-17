أكادير : مستثمر شاب يناشد الملك للتدخل لاتمام مشروعه المتوقف مند سنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ناشد المسثمر الشاب ” ع .م” ملك البلاد محمد السادس، من اعطاء اوامره السامية الى مسؤولي أكادير، من اجل تمكينه من اتمام مشروعه السياحي المتوقف قرابة سنة بسبب ما وصفها بعراقيل إدارية غير قانونية باتت توجهه .

وقدم المستثمر الشاب، ل ” هبة بريس” العديد من التراخيص التي حصل عليها من عدد من المؤسسات بأكادير، من ضمنها رخصة المشروع ( 647/197 والمقدمة له بتاريخ 4 يونيو 2016، والمتعلق بمشروع سياحي بشاطئ ايمي وادار جماعة تامري شمال اكادير، سيخلق حوالي 40 منصب شغل مباشر، كما انه احترم جميع المعايير القانونية المعمول بها.

وكشف هذا الاخير، ان الاشغال وصلت الى 80 في المائة من المشروع، غير ان رئيس الجماعة الترابية تامري، لم يستجب لطلب الترخيص بمد الورش بالماء والكهرباء، وتوقف المشروع في نهايته.

والمثير ما صرح به المستثمر، أنه راسل عدد من المؤسسات من ضمنها 12 مراسلة لرئيس الجماعة الترابية تامري، من أجل تمكينه من رخص الربط الكهربائي والماء، غير انه لم يتلقى أي جواب يدكر، مما جعله يراسل مسؤولي عمالة اكادير اداوتنان، من أجل طلب مقابلة الوالي لعرض مشاكله، غير ان ديوانه لم يقم بالاجابة عن أي مراسلة.

وكان المستثمر قد تعرض لمضايقات من رئيس الجماعة المدكور الذي طالبه بتغيير مكان المشروع، لأن الاخير يمتلك وعاءا عقاريا محاديا للمشروع السالف الذكر، وهو ما استجاب له ، على أمل أن يتسلم التراخيص وينجز مشروعه، لكن مهما ذلك بقي على حاله يتنقل بين الادارات، دون ان يجد اذان صاغية له، بل ان الاخير تعرض مشروعه لهجوم وتم احراق عدد من محتوياته، كما تعرض الى حملة تشهير ” مسخرة” وضع شكاية بخصوصها الى مصالح النيابة العامة المختصة.

وبعد سنة من الانتظار، وبوجود كافة التراخيص المحصل عليها، واحترامه لجميع الشروط المعمول بها، يأمل المستثمر الشاب من ملك البلاد، اعطاء اوامره السامية للجهات المختصة، من أجل فتح بحث حول ملفه ” المتكامل ” و ما تعرض له من عراقيل وشطط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل السماح له بإتمام مشروعه السياحي بمنطقة ايمي وادار شمال أكادير.

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