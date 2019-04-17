سويسرا تحل بثقلها في معرض الفلاحة بمكناس و رواقها يستقطب أنظار الزوار‎

هبة بريس من مكناس

انطلقت فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس في نسخته الرابعة عشر و الذي سيستمر حتى غاية الواحد و العشرون من الشهر الجاري و ذلك بعد افتتاحه الرسمي من طرف الأمير مولاي الحسن ، حيث ستكون سويسرا هي ضيفة شرف هذا العام.

و تعتبر سـويسرا، الدولة التي يعود بدايـة تاريخها إلى 1291، والناطقـة بأربـع لغـات رسـمية، المتموقعـة في قلب أوروبا، إحدى القوى الاقتصادية الأكثر تنافسـية عبـر العالم.

و تشارك سويسرا بوفد رفيع المستوى في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بقيادة كاتب الدولة برنارد ليهان، مدير المكتب الفدرالي للفلاحة، وسـيأوي رواقهـا 13 شركة سـويسرية مرموقـة منها نستلي و الفيل الأخضر و سويس بور و إس جي إس و غيرهم.

و يوفر الفضاء المخصص للشركات السويسرية، والــذي تبلغ مساحته 450 متر مربع لـزوار الملتقى الـدولي للفلاحة بالمغرب مزيجـا مـن الابتكار والخبرة في ميادين الزراعة الدقيقة، التواصـل عـن بعـد مـع أنظمـة الـري، زراعـة الفطريـات أو الباكتريـا بهـدف تطويـر المحفــزات العضويــة، الجمــع الــذكي للحليــب و غيرهم.

ويشــكل الـرواق السـويسري بالنســبة للفلاحين المغاربة والأفارقة فرصــة فريــدة للإطـلاع على الأثـر الملمـوس للابتـكار لفائـدة الفلاحـة، سـواء عـى مسـتوى المردوديـة أم فيما يتعلـق بالاسـتدامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0