بسبب تأخير الايجار .. شخص يشعل النار في شقته ويقتل 5 حاولوا الهرب

نُشر بتاريخ :  2019-04-17 - 11:49
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هبة بريس - وكالات

قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما اليوم الأربعاء بعدما أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وقال ضابط شرطة في مدينة جينجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول، إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر ثم هاجم سكانا آخرين في المبنى فروا من النيران باستخدام سلم.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين.

وذكر الضابط أن الرجل قال إن تصرفه يرجع إلى “تأخر الأجور”. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

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