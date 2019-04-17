أمن أكادير يعتقل “سارق الدراجات النارية” بتدارت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت المصالح الامنية بأكادير، في وقت وجيز، من اعتقال ” سارق الدراجات النارية” بحي تدارت بأنزا، بعد البحث والتقصي حول هويته.

وكانت ساكنة حي تدارت، قد تقدمت بشكايات للمصالح الامنية مرفقة بصور التقطتها كاميرات المراقبة بأحد المجمعات السكنية، يظهر من خلالها ” اللص” وهو يظفر بدراجة نارية ويلوذ بالفرار.

وبعد عملية البحث، استطاعت المصالح الامنية ان تضع يدها على السارق وتقدمه للعدالة لتقول كلمتها.

وعبر سكان الحي عن ارتياحهم من توقيف السارق، الذي قظى مضجعهم، بعد تنفيده عدد من السرقات بالحي المدكور.

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