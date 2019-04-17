أكادير.. اعتقال 6 أشخاص ضمنهم فتيات بتهمة السرقة بالعنف

أحمد وزروتي - هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمدينة أكادير بالضبط بشقة بالحي المحمدي،في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل، من توقيف 06 أشخاص، من بينهم ثلاث فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقات العنيفة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، وجلهم من ذوي السوابق القضائية، حيث كشفت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن الاشتباه في تورطهم في عدد من السرقات المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض او تحت التهديد به.

وأكدت مصادر علمية لهبة بريس، أن الشقة كان يتواجد بها أحد المطلوبين رفقة أخته التي تكتري الشقة، وهي في نفس الوقت خليلة أحد أصدقائه المتواجدين معه،و الذي تم القبض عليه أيضا.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في هذا الإطار من حجز عدد من الهواتف النقالة المشتبه في كونها متحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهم، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وكذا دراجة نارية يستعملونها في الفرار عقب اقتراف السرقات.

وتمت إحالة المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليهم.

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