الملك يبرق أسرة اللاعب الدولي السابق: “تعازينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة اللاعب الدولي السابق، المرحوم عبد الله العمراني، والذي أسلم الروح إلى بارئها، يوم الأحد، عن عمر يناهز 75 سنة.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “تلقينا ببالغ التأثر، نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق، المرحوم عبد الله العمراني، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك محمد السادس لأفراد أسرة المرحوم ولذويهم، ومن خلالهم لكافة أصدقائه ومحبيه، ولأسرته الرياضية والوطنية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا جلالته الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

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