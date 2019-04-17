للراغبين في زيارة معرض الفلاحة بمكناس.. هاته مواعيد الدخول و البرنامج لعموم المواطنين‎

هبة بريس من مكناس

انطلقت يوم أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس و التي ستتواصل حتى يوم الأحد القادم ، بعدما أعطى الأمير الحسن الانطلاقة الرسمية و قام بزيارة مختلف مرافق و أروقة فضاءات العرض.

و أعلنت اللجنة المنظمة للملتقى الدولي للفلاحة عن برنامج هاته النسخة ، حيث تقرر أن يخصص يومه الأول للتدشين الأميري و الافتتاح الرسمي ، فيما سيكون المهنيون على موعد مع كل ما يتعلق بعالم الفلاحة طيلة الأيام الثلاث الأولى و بالضبط 16 و 17 و 18 أبريل.

و خصص المنظمون أيام الجمعة و السبت و الأحد لعموم الزوار بداية من الساعة التاسعة صباحا و حتى السادسة و النصف مساء ، على أن تختتم الدورة في حدود الساعة السادسة مساءا من يوم الأحد.

و تتوقع إدارة الملتقى أن تستقطب النسخة الرابعة عشر أكثر من مليون زائر ، حيث عملت طيلة الأسابيع الأخيرة على إعداد كل ظروف و مقومات نجاح هاته الدورة لتوفير ظروف مريحة للزوار و العارضين و كافة المتداخلين.

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