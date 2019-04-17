سلامة يستقبل الطلبة المغاربة بكطالونيا بمجلس المستشارين

هبة بريس- الرباط

استقبل “عبد القادر سلامة” خليفة رئيس مجلس المستشارين مجموعة من الطلبة المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين زاروا مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها فيدرالية اللجنة العليا الثقافية لمسلمي كاطالونيا من أجل إطلاعهم على أهم المؤسسات الدستورية ببلادنا والتعريف بالمهام المنوطة بها.

وقدم ” سلامة ” خلال هذا اللقاء، عرضا تمحور حول الثنائية البرلمانية بالمغرب، وخصوصية تجربة مجلس المستشارين، والأدوار الجديدة التي أناط بها دستور 2011 المجلس على مستوى التشـريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية.

كما توقف ” سلامة” عند الاستراتيجية التي سطرها المجلس بخصوص انفتاحه على أسئلة المجتمع وتفاعله مع تطلعاته وانتظاراته، حيث استعرض في هذا الإطار مجموعة من الأوراش الكبرى التي أطلقها المجلس من خلال منتديات وملتقيات وندوات دولية حول قضايا تهم العدالة الاجتماعية، والجهوية المتقدمة، وتجارب المصالحة الوطنية، والتجارة والاستثمار في افريقيا، والعدالة المناخية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0