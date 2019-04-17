تقارير جديدة تؤكد إصرار بايرن ميونخ على ضم نجم المنتخب المغربي

نُشر بتاريخ :  2019-04-17 - 09:11
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هبة سبور – شفيق عنوري

يصر بايرن ميونخ الألماني، على التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، من أجل تعويض الجناح الطائر، آرين روبن، الذي يخوض آخر مواسمه مع الفريق.

وأكدت تقارير صحفية جديدة، أن بايرن مصر على ضم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن زياش يعتبر أولى أولويات النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه هذا الموسم في دوري الأبطال.

وأظهر زياش البالغ من العمر 26 سنة، أداء فنيا عاليا في كل المباريات التي خاضها مع الفريق الهولندي، كما كان من المساهمين الأساسيين في الإطاحة بريال مدريد من ثمن نهائي دوري الأبطال، بتسجيله لهدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

يشار إلى أن أداء زياش المبهر، جعله محط اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها بايرن وليفربول، إضافة إلى روما.

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