أوغندا توضح سبب استعدادها لمنح البشير اللجوء

هبة بريس - وكالات

أشادت أوغندا بدور الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في إرساء السلام بجنوب السودان، وكشفت أنها تدرس إمكانية منحه اللجوء.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم لوكالة “فرانس برس”، إنه “في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا”.

وأضاف أن إقدام بلاده على هذه الخطوة، يعود إلى كون البشير لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام في جنوب السودان حيث كان الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا والمعارضة.

وعزل الجيش السوداني البشير الأسبوع الماضي تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإسقاط نظامه بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

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