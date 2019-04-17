طنجة .. اعتقال سيدة تنصب على الراغبين في الهجرة السرية

هبة بريس

أوضحت الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على خلفية توقيف سيدة متلبسة بالنصب على ضحايا للهجرة غير المشروعة، أن هذه الأخيرة تمكنت من الاحتيال على ضحايا آخرين في مبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بدعوى توفير تأشيرات وعقود عمل لفائدتهم في إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد مكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الاثنين، من توقيف المشتبه بها في حالة تلبس باستلام مبلغ 40 ألف درهم من بعض الضحايا، مقابل مزاعم بالتوسط لهم في الحصول على عقود عمل وتأشيرات أوروبية، منتحلة صفة كاتبة خاصة لقنصل دولة أوروبية.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها ومشاركها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيها ومشاركها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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