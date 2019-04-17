بوريطة يتباحث بموسكو مع وزير الشؤون الخارجية الروسي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 16 أبريل بموسكو، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك على هامش الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي.

وعبر لافروف وبوريطة، خلال هذه المباحثات، عن ارتياحهما لجودة العلاقات بين البلدين، مؤكدين على التطور الإيجابي الذي تشهده هذه العلاقات، في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين قائدي البلدين الملك محمد السادس وفلاديمير بوتين.

وفي هذا الإطار، واصل الوزيران حوارهما حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في شمال إفريقيا والعالم العربي.

واتفق لافروف وبوريطة، بمناسبة اجتماعهما، على إحداث آلية منتظمة للتشاور الدبلوماسي بين وزارتي البلدين.

وتأتي هذه المباحثات، التي حضرها نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير المغرب بروسيا عبد القادر لشهب، في سياق التطور الإيجابي للعلاقات بين المملكة المغربية والفيدرالية الروسية، والذي تميز بشكل خاص بزيارة العمل التي قام بها للرباط يومي 24 و25 يناير الماضي، سيرغي لافروف ،والاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس.

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