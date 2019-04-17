يهم ساكنة سلا .. تفاصيل انقطاع تزويد عدد من الأحياء بالماء الشروب

هبة بريس – الرباط

كشف نائب رئيس جماعة مدينة سلا عبد اللطيف سودو، عن تفاصيل الإعلان عن ضعف صبيب الماء مع إمكانية انقطاع التزويد في بعض أحياء المدينة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 17 أبريل وإلى غاية يوم الخميس 18 من نفس الشهر .

وأوضح عبد اللطيف سودو، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عبر تقنية الايف، أن انقطاع تزويد بعض أحياء مدينة سلا راجع لأشغال تمديد الشطر الثاني من الطرامواي من بطانة إلى المستشفى الإقليمي.

وأضاف سودو، أن شركة ريضال ستقوم بأشغال تعتبر ضرورية على مستوى قناة تزويد رئيسية، من أجل إتمام أشغال تمديد الشطر الثاني للطرامواي، شأنها شأن شركات الإتصال، وهو أمر طبيعي كون أنه من الغير الممكن القيام بهاته الأشغال والخط الثاني للطرامواي جاهز.

واسترسل سودو، على أن نقص صبيب التزويد بالماء الصالح للشرب لحد الإنقطاع، يهم يوم الأربعاء 17 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية صبيحة الخميس 18 أبريل الجاري.

كما كشف سودو، أن جماعة سلا خصصت ثلاث وسائل لإخبار ساكنة المدينة، من بينها الصحافة والمجتمع المدني و”البراح“، حيث أن الوسيلة الأخيرة تم استعمال فيها ثلاث سيارات تضم مكبر للصوت تقليدي يتم بموجبه الإعلان عن إمكانية انقطاع التزويد بالماء خلال الفترة التي أشار إليها سودو.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0