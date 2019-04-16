في ليلة ميسي.. برشلونة يبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا

هبة بريس ـ القسم الرياضي

انتزع نادي برشلونة الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه المستحق على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

وتخلص العملاق الكتالوني من عقدة الدور ربع النهائي، التي فشل في تجاوزها في النسخ الثلاث الأخيرة، على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، والثنائي الإيطالي يوفنتوس وروما.

وجاء تأهل برشلونة بعدما جدد فوزه على مانشستر يونايتد؛ إذ انتهت مباراة الذهاب على ملعب “أولد ترافورد” بهدف نظيف، ليعبر لنصف النهائي القاري بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين

وينتظر برشلونة في “المربع الذهبي”، المتأهل من موقعة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، علماً أن رفاق النجم المصري محمد صلاح حققوا فوزاً واضحاً في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب “أنفيلد”.

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