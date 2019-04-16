فيدرالية اليسار تدعو للمشاركة في مسيرة “21 أبريل”

هبة بريس ـ الرباط

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي للمشاركة في مسيرة 21 أبريل بالرباط، تلبية لنداء كل معتقلي الحراك الشعبي للريف وعائلاتهم من خلال البلاغ الصادر عن جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات الحراك الشعبي للريف.

وقالت الفيدرالية في نداء عممته، “ان مشاركتها في المسيرة تأتي على اثر تأييد محكمة الاستئناف بالبيضاء، للأحكام التي وصفتها الفيدارلية ب”الانتقامية في حق قيادة ونشطاء حراك الريف بعد سلسلة من الجلسات التي قاطعها المعتقلون المتابعون ظلما لكونها تفتقد لأدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة بشهادة هيئة الدفاع، وما تلاها من إضرابات عن الطعام والماء والكلام ومن ترحيل للمعتقلين وتوزيعهم على سجون مختلفة إمعانا في تعذيبهم النفسي وإنهاك عائلاتهم”. وفق تعبير النداء.

وأكدت ان مشاركتها جاءت “في إطار التوجه الثابت للفيدرالية الداعمة لنضالات الشعبية الاجتماعية السلمية وانحيازه المبدئي للقضايا العادلة والمشروعة، واعتبارا لكون الحراك الشعبي للريف جزأ لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي في سبيل الحرية والمساواة والعدالة والاجتماعية والمجالية”.

هذا ودعت “فيدرالية اليسار مناضلاتها ومناضليها وعموم المواطنين الى المشاركة المكثفة والفعالة في مسيرة الشعب المغربي التي ستنظم تحت شعار ّ”باركا من الظلم، الحرية للوطن”

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