الـ ONCF يمنح رجال الشرطة وعائلاتهم تخفيضات للسفر عبر البراق

هبة بريس ـ الرباط

تم التوقيع بالرباط يومه الثلاثاء 16 ابريل 2019 بين كل من محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مولاي ادريس العلوي، رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على اتفاقية جديدة للشراكة ترمي الى توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة أسرة الأمن الوطني.

وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد مجموع المنخرطين في المؤسسة، المزاولين والمتقاعدين، وأزواجهم وأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 21 سنة من تخفيض ب 30% طيلة أيام الأسبوع على تذكرة التنقل عبر القطار بالدرجتين الأولى والثانية كما يلي:

– القطار الفائق السرعة “البراق” مع الحجز المسبق؛

– قطارات الخط ذات أو بدون الحجز المسبق؛

– القطارات المكوكية السريعة باستثناء فترتي الذروة الممتدة من الساعة 6 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 إلى الساعة 7 مساء، من الاثنين إلى الجمعة، دون إلزامية الحجز المسبق.

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