يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة قاسية ضد أياكس

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تأهل نادى أياكس أمستردام الهولندى للدور نصف النهائى بعد الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على ملعب “اليانز ستاديوم” اليوم، بإياب ربع نهائي دوري أبطال

وكان كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد أحرز هدف يوفنتوس الأول ضد أياكس في الدقيقة 28 من ضربة رأس نتيجة كرة عرضية، وسجل دوني فان دي بيك هدف أياكس امستردام الأول ضد يوفنتوس في الدقيقة 34 من الشوط الأول، سجل ماتيس دي ليخت الهدف الثانى لنادى أياكس ضد يوفنتوس لتصبح النتيجة 2 / 1.

وكانت مواجهة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضى على ملعب “يوهان كرويف آرينا” فى العاصمة الهولندية أمستردام قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وينتظر أياكس أمستردام الفائز فى مباراة مانشستر سيتى ضد توتنهام فى المباراة التى تجمعهما غدا فى تمام الساعة التاسعة مساءا وكان توتنهام تفوق ذهابا بهدف دون رد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0