المغرب يحتل هذا الترتيب ضمن البلدان الأكثر هشاشة في 2019

هبة بريس ـ متابعة

صنفت دول مغاربية ضمن أكثر البلدان هشاشة وفق مؤشر خاص بسنة 2019.

واحتلت اليمن الصف الاول بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، ولأسباب أبرزها الحرب وتداعياتها بينما احتلت الصومال وسوريا والسودان أعلى قائمة الدول التي استوجب سوء الأوضاع فيها “التحذير بدرجة عالية جدا”، وفق المؤشر.

وتظهر النتائج تردي الأوضاع في غالبية الدول العربية، خصوصا تلك التي تعاني من حروب داخلية وخارجية خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها مركزا لعدم الاستقرار ضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جدا

الدول الهشة، حسب التقرير، هي تلك التي لديها قدرة في حدود متدنية لإتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تفشي الفساد السياسي والمالي في نظمها.

ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخليا، تشترك بسمة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.

ويقيس المؤشر، الذي كان يطلق عليه في السابق “مؤشر الدول الفاشلة”، ضغوطا وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملا أساسيا وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

ويضع المؤشر، الذي تعده سنويا مجلة فورين بوليسي بدعم من صندوق السلام الأميركي، الدول ضمن 11 تصنيفا بناء على ضعفها وعدم استقراره

ويتضمن الجدول التالي تصنيف الدول المغاربية ضمن ترتيب البلدان العربية في مؤشر الهشاشة:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0