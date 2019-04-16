الشوط الأول.. برشلونة (2) – (0) مانشستر يونايتد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

في قمة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب “كامب نو “استهل مانشستر يونايتد المباراة بقوة، وكان قريباً من هزّ الشباك الكتالونية عن طريق مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، قبل انقضاء الدقيقة الأولى من اللقاء.

ولم يكتفِ “الشياطين الحُمر” بذلك؛ بل شنوا أكثر من هجمة وسط ارتباك واضح لخط دفاع برشلونة، الذي وجد نفسه تحت ضغط كبير من قبل كتيبة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

واحتسب الحكم الألماني فيليكس بريتش ركلة جزاء برشلونة إثر عرقلة الكرواتي إيفان راكيتيتش داخل منطقة العمليات، قبل أن يتراجع عن قراره بعد الاستعانة بـ”تقنية الفيديو” في الدقيقة الـ12.

وبعد ذلك، كشّر برشلونة عن أنيابه بتألق كبير من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي استلم كرة وراوغ أكثر من لاعب بطريقة فنية رائعة، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة في شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع حلول الدقيقة الـ16.

وبعد 4 دقائق فقط، عاد “البرغوث” لزيارة الشباك الإنجليزية مجدداً بالطريقة ذاتها تقريباً، لكن بتسديدة بالقدم اليمنى بدت سهلة لكن دي خيا أخطأ التقدير لتكمل طريقها إلى المرمى، وسط فرحة كبيرة بالمدرجات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0