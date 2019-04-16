توقيف مخرجة مصرية بعد “فضيحة” مباراة الزمالك وحسنية أكادير

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أعلن التلفزيون المصرى إيقاف المخرجة إيناس عثمان، التي تكلفت بنقل مباراة الزمالك وحسنية أكادير ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء توقيف المخرجة عندما تعمدت الاخيرة عدم إظهار لقطة تخطي كرة فريق حسنية أكادير لخط مرمى الزمالك المصري في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تأهل خلالها الزمالك بهدف نظيف.

وقال هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري في تصريحات صحفية، إنه تقرر إيقاف المخرجة إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير لحين انتهاء التحقيق معها.

وأضاف رشاد أنه جرى إحالة إيناس عثمان للتحقيق “بسبب عدم إعادة اللقطة التي أثارت الجدل حول عبور كرة فريق حسنية اكادير لخط مرمى الزمالك من عدمه، وظهورها في الفضائيات عقب المباراة للتأكيد بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى”.

وكانت المخرجة قد صرحت عقب المباراة أن الكرة لم تتخطى المرمى موضحة أنه لم يكن هناك وقت كاف لإعادة اللقطة، رغم أن توقفات كثيرة أعقبت اللقطة مباشرة.

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