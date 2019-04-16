تفاصيل هجوم شاب ثلاثيني بالسيف على وكالة بنكية بطنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الوطني بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء ، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة بالعنف استهدفت وكالة بنكية بمنطقة بلاصاطورو.

وحسب المعطيات الأولية فإن المشتبه فيه حاول الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من داخل من داخل الوكالة البنكية ، وذلك بعد تعريض مستخدمين بها لاعتداء جسدي باستخدام سلاح أبيض من الحجم الكبير .

وحوصر الشاب الثلاثيني وسط الوكالة البنكية بعد إغلاق جميع أبوابها إلكترونيا، فيما أظهر فيديو الشخص ذاته وهو يحاول كسر الباب للنفاذ من الوكالة بعد فشله في سرقة الأموال.

وقال مصدر أمني، أن المعني بالأمر الذي يظهر في شريط الفيديو بدون أي قناع لإخفاء وجهه، برر قيامه بهذه السرقة أثناء الاستماع اليه، بداعي مرض والده بالسرطان، الأمر الذي جعله أمام هذا الخيار.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهما على مصالح الأمن ، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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