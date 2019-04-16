الناظور… جمارك باب مليلية تفشل عملية إدخال مبالع مالية مهمة

نُشر بتاريخ :  2019-04-16 - 20:02
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وجدة

أقدمت عناصر من الجمارك التابعة لزمرة باب مليلية (بني أنصار)، اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، على إحباط عملية تهريب مبالغ مالية مهمة، كانت بحوزة مواطن مغربي قادم من مدينة مليلية المحتلة.

وكشف مصدر جمركي، أن المبلغ المحجوز يناهز أزيد من 150 ألف أورو (حوالي 170 مليون سنتيم) غير مصرح بها خلال عملية مراقبة روتينية للقادمين من المدينة المحتلة.

وأضاف ذات المصدر، أن إفشال عملية التهريب جاء بعد تفتيش دقيق لسيارة الموقوف، ليتم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

محامٍ : وجب متابعة ناهبي المال العام وتفعيل ربط المسؤلية بالمحاسبة

كشف المحامي عبد العزيز القنفود رئيس جمعية أياد نظيفة ” المختصة في محاربة الفساد، أن …