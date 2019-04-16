الناظور… جمارك باب مليلية تفشل عملية إدخال مبالع مالية مهمة

هبة بريس ـ وجدة

أقدمت عناصر من الجمارك التابعة لزمرة باب مليلية (بني أنصار)، اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، على إحباط عملية تهريب مبالغ مالية مهمة، كانت بحوزة مواطن مغربي قادم من مدينة مليلية المحتلة.

وكشف مصدر جمركي، أن المبلغ المحجوز يناهز أزيد من 150 ألف أورو (حوالي 170 مليون سنتيم) غير مصرح بها خلال عملية مراقبة روتينية للقادمين من المدينة المحتلة.

وأضاف ذات المصدر، أن إفشال عملية التهريب جاء بعد تفتيش دقيق لسيارة الموقوف، ليتم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها.

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