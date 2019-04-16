المجلس العالمي للتسامح والسلام يعرب عن أسفه لحريق كاتدرائية ”نوتردام“

نُشر بتاريخ :  2019-04-16 - 19:23
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ متابعة

أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان أسفه للحريق المروع الذي لحق بكاتدرائية نوتردام التاريخية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الجروان في بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام بهذا الشأن، أن العالم يتألم لمثل هذا الحادث المروع الذي أصاب أحد أهم المعالم الحضارية والدينية التاريخية في العالم، مبدياً تضامن المجلس العالمي للتسامح والسلام مع حكومة وشعب فرنسا جراء هذا الحادث المؤسف.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن المجلس يولي أهمية قصوى للحفاظ على مثل هذه المعالم الدينية التاريخية لما لها من رمزية حضارية وثقافية كبيرة ليس فقط لدى الشعب الفرنسي بل للعالم أجمع.

وأكد الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، يثمن مجهودات السلطات الفرنسية في السيطرة على الحريق متمنيين ان يتم اخماده باقل الاضرار الممكنة واعادة ترميم ما افسده الحريق حفاظاً على هذا المعلم التاريخي الكبير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

نقل الأعمال الفنية من كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر

قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، إن الأعمال الفنية التي تم إخراجها من كاتدرائية نوتر…