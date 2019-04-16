المجلس العالمي للتسامح والسلام يعرب عن أسفه لحريق كاتدرائية ”نوتردام“

هبة بريس ـ متابعة

أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان أسفه للحريق المروع الذي لحق بكاتدرائية نوتردام التاريخية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الجروان في بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام بهذا الشأن، أن العالم يتألم لمثل هذا الحادث المروع الذي أصاب أحد أهم المعالم الحضارية والدينية التاريخية في العالم، مبدياً تضامن المجلس العالمي للتسامح والسلام مع حكومة وشعب فرنسا جراء هذا الحادث المؤسف.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن المجلس يولي أهمية قصوى للحفاظ على مثل هذه المعالم الدينية التاريخية لما لها من رمزية حضارية وثقافية كبيرة ليس فقط لدى الشعب الفرنسي بل للعالم أجمع.

وأكد الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، يثمن مجهودات السلطات الفرنسية في السيطرة على الحريق متمنيين ان يتم اخماده باقل الاضرار الممكنة واعادة ترميم ما افسده الحريق حفاظاً على هذا المعلم التاريخي الكبير.

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