العثماني يترأس الإجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة

هبة بريس - الرباط

سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته للأميين العام للحكومة حول أشغال مجالس الحكومة: الحصيلة والآفاق، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة.

وحسب بلاغ صحفي، توصلت الجريدة بنسخة منه، يتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين.

ويتعلق الأول منهما بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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