مستشارة البيجيدي المتوفية بشقة للكراء بايموزار كانت متزوجة عرفيا ب”عشقيها”

هبة بريس

علمت هبة بريس، من مصدر مطلع، أن المستشارة البيجيدية التي لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء، داخل شقة معدة للكراء، بمدينة ايموزار، كانت متزوجة عرفيا ب”عشقيها”.

وأفاد ذات المصدر، أن عشيق المستشارة المدعو “ع.س”، صرح أمام مصالح الدرك الملكي أنه على علاقة بالهالكة منذ 9 أشهر في اطار مشروع زواج عرفي.

وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، يضيف ذات المصدر، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية ، فيما تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بمدينة فاس لتخضع للتشريح الطبي.

هذا ويشار الى أن الزواج العرفي عملة رائجة لحزب العدالة والتنمية حيث أن عددا من أعضاء هذا الحزب وخصوصا المتزوجين يلجأوون الى “الفاتحة” للافلات من ضوابط وقوانين التعدد.

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