بـوريطة : نريد حلولا واقعية لقضية الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن بلاده لا ترغب بعقد اجتماعات حول الصحراء لمجرد الاجتماع، وأنه غير مستعدة للتعامل مع مواقف تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي دعيا كافة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والإرادة الحقيقية للوصول إلى حل.

وقال وزير الخارجية : “المغرب منذ البداية تعامل بوضوح مع هذا المسلسل ولا يريد اجتماعات لمجرد اجتماعات، ويريد إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”، مضيفا: “إذا كانت هناك رغبة حقيقية عند الأطراف الأخرى، فالمغرب وضع فوق الطاولة مبادرة للحكم الذاتي”.

وأضاف بوريطة : ” إذا كانت بعض الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفا عنها الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد موقفه، لكنه غير مستعد للاستمرار في مسلسل للكلام ولاجترار مواقف متناقضة مع قرارات مجلس الأمن، وأكثر من ذلك، مواقف غير عملية وبعيدة عن التوافق”.

وحول جولة جنيف الأخيرة أوضح بوريطة: “الاجتماع الذي كان في جنيف يأتي في إطار هذا المسار الجديد، وكان هناك تقدم، لكنه غير كاف، لأن اليوم ما هو ضروري أن تتحلى كل الأطراف المعنية بإرادة حقيقية للدفع نحو حل واقعي عملي مبني على التوافق، بالابتعاد عن الأحلام والأشياء غير الممكنة” ـ يقول لوكالة لسبونتيك ـ

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