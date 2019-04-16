بعد الرجاء ..ألتراس الوداد ينتقد الاوضاع بـ ” قلب حزين” ( فيديو )

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أطلق جمهور الوداد البيضاوي لكرة القدم، ليلة أمس الاثنين، أغنية جديدة انتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، واختار لها عنوان “قلب حزين”.

وسلطت الأغنية الضوء على عدد من المواضيع التي تؤرق بال المواطن المغربي من قبيل الفقر، والفساد، والبطالة، والهجرة السرية، والإدمان، وفساد الإعلام، وتردي أوضاع المستشفيات وغيرها وهي الاغنية التي حصدت في الساعات الأولى لإطلاقها أكثر من 98 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وجاء في كلمات أغنية التراس الوداد: “يا قلب حزين، يبكي على سنين يا لي ضاعت مني، المستقبل فين . لعمر يزيد والبوفري راه يعاني “.

وتضيف: “تانا اجتهدت وقريت بغيت نخدم ما لقيت. بلادي ما عطاتنيش تعطي للبراني. أنا مانيش أليز في بلاد الشفارة. ما تحلموش بالبراديس نتلاقاو عند مولانا

وتتابع الأغنية: “عييت ما نصبر ، جيت جيت اليوم نحكي في السطور، وربي رزقنا بجوج بحور. وكلشي كيتصدر ، والشعب عايش مقهور. نسكت ولا نهضر ، شي عايش في شبر وشي عايش في قصور “.

واستطردت: “نسبة البطالة والخدمة دفع السيفي.. السبيطارات مراض كلشي ولا بريفي . البلاد زادت فسدات وفيق يا المسؤول ، لاجونيس كاع حركات من البلاد راه هربات، شي قطع لبحر وشي مات”.

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