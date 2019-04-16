نقل الأعمال الفنية من كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر

هبة بريس - وكالات

قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، إن الأعمال الفنية التي تم إخراجها من كاتدرائية نوتردام، أثناء الحريق الذي اندلع يوم الإثنين، سيجرى نقلها إلى متحف اللوفر.

وكان الوزير أشار في وقت سابق، إلى أن رجال الإطفاء وعاملين بوزارة الثقافة ومجلس المدينة، هرعوا إلى الكاتدرائية، عندما اندلع الحريق، لحماية الأعمال الفنية الهامة الموجودة بالداخل.

وأضاف أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة، والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.

وأعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح الثلاثاء، عن إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام ”بالكامل“.

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