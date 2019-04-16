بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 6 أشخاص بطريقة هوليودية داخل شقة بمراكش

ضاهر محمد ؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر مراقبة التراب الوطني، قبل قليل من مداهمة شقة بشارع عبد الكريم الخطابي، حيث ثم توقيف ستة اشخاص مشتبه فيهم.

واكدت مصادر مطلعة لهبة بريس، ان عناصر الامن فرضت حراسة سرية منذ ليلة امس على مدخل العمارة المؤدي الى الشقة، ليتم مداهمتها وتوقيف الاشخاص المشتبه فيهم.

ولم تعرف لحد الان اسباب توقيف المعنيين، خصوصا ان المداهمة تمت من طرف عناصر الشرطة القضائية وعناصر مراقبة التراب الوطني.

والى ذلك تم اقتياد الجميع صوب مقر ولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث قبل وضعهم تحت الحراسة النظرية واحالتهم على النيابة العامة.

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