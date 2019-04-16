محاولة سرقة بنك بطنجة من طرف شاب تبوء بالفشل

اس.بويعقوبي -هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، قبل قليل من اليوم الاثنين، من إيقاف شخص حاول سرقة وكالة بنكية، متواجدة بمنطقة “البلاصاطورو بطنجة.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه به ركن دراجته النارية بالقرب من الوكالة البنكية، ودخل إليها بطريقة عادية وبوجه مكشوف قبل أن يشهر سيفه على العاملين، ويطلب منهم، تحت التهديد، مده بأموال في الحقيبة التي كان يحملها، وبعد حصوله على مبلغ مالي تفاجأ بتطويق أعوان السلطة مرفوقين برجال القواة المساعدة دائرة الملحقة 9 للمكان.

وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، بحضور والي الأمن، حيث تسلمت المشتبه فيه، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ضروب وملابسات الحادثة.

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