وزارة التعليم تعلن نتائج الانتقاء الأولي لمديري مؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2019

هبة بريس

أسفرت نتائج عملية الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2019، عن انتقاء ما مجموعه 292 مترشحة ومترشحا.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية -، اليوم الثلاثاء 16 أبريل، فإن هؤلاء المترشحين يتوزعون ما بين 170 مترشحة ومترشحا بالتعليم الثانوي الإعدادي، و 122 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضح البلاغ أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه العملية، التي تم نشر نتائجها على الموقع الرسمي للوزارة، بلغ 343 مترشحة ومترشحا، منهم 185 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و158 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

ودعت الوزارة المستفيدات والمستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقاؤهم بها، والتي ستتولى إجراء المقابلات وموافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنتائج قبل ثالث ماي المقبل، مع ضرورة إدلاء المعنيات والمعنيين بالأمر بجميع الوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.

وأضافت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج الانتقاء الأولي، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 26 أبريل الجاري إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

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