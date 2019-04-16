الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح فعاليات المعرض الدولي للفلاحة

هبة بريس

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بصهريج السواني بمكناس، افتتاح الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، المنظمة من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتنظم هذه الدورة التي تعرف مشاركة نحو 1500 عارض من 60 بلدا تحت شعار “الفلاحة رافعة للتشغيل، ومستقبل العالم القروي”.

ويتوقع استقبال قرابة المليون زائر خلال هذه الدورة التي ستعرف تنظيم 35 ندوة ، وعقد أزيد من 300 لقاء عالي المستوى .

وستقام هذه الدورة على مساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع، ضمنها 100 ألف متر مربع مغطاة.

وينظم المعرض في 10 أقطاب، ويوفر العديد من الفضاءات لعرض مختلف المنتجات والصناعات التي تدخل في القطلاع الفلاحي.

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