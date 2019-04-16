خبراء القانون بسطات يشخصون واقع الاتجار في البشر

محمد منفلوطي- هبة بريس

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات يومه الثلاثاء لقاء تحسيسيا حول محاربة الاتجار بالبشر بتعاون مع مختبر قانون الأعمال، المركز المغربي للدراسة والبحث في مناخ الأعمال، الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، ومجلس أوروبا، ببيت علوم الإنسان بالكلية، ضمن لقاء علمي اعطى انطلاقته الدكتور نجيب الحجيوي عميد كلية الحقوق بسطات، تلته كلمة ممثلة مجلس أوروبا بالمغرب حيث عرفت بأنشطة المجلس في هذا المجال. ثم كلمة الدكتور رياض فخري مدير مختبر قانون الأعمال وكلمة الدكتورة إيمان والجي رئيسة شعبة القانون الخاص ورئيسة المركز المغربي للدراسة والبحث في مناخ الأعمال.

بعدها تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان تقييم الوضع الراهن مقارنة مع المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر. افتتحت الجلسة الأولى بمداخلة للأستاذ M.CHARLES-ERIC CLESSE، خبير بمجلس أوروبا وأستاذ بكلية الحقوق ببروكسيل حيث تطرق لميكانيزمات معاهدة مجلس أوروبا حول الاتجار بالبشر، ثم مداخلة الأستاذ حاتم بكار محام بهيئة القنيطرة والذي قام بقراءة في قانون محاربة الاتجار بالبشر 27-14.ثم مداخلة الأستاذ يوسف فلاح ممثل الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين بالمغرب حيث ألقى الضوء على دور المعية في هذا المجال. وفي ختام الجلسة الأولى تدخل الأستاذ علال البصراوي وهو محام بهيئة خريبكة وأستاذ باحث حيث وضح علاقة القانون 27-14 بمرجعيات حقوق الإنسان.

في الجلسة الثانية، والتي كان موضوعها “دور مختلف المتدخلين لحماية ضحايا التجار بالبشر”، تدخل الأستاذ محمد شكيب الكانوني وهو محام بهيئة الدار البيضاء ودكتور في القانون، لإلقاء الضوء حول تكييف جريمة الاتجار بالبشر، ثم مداخلة السيد يوسف الشيخ نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة والذي تطرق لدور النيابة العامة في محاربة هذه الجريمة، وأخيرا مداخلة الأستاذة نجاة الحافضي أستاذة بكلية الحقوق بسطات والتي تطرقت للحماية الجنائية للضحايا على ضوء القانون 27-14.

وقد عرف اللقاء التحسيسي نجاحا منقطع النظير نظرا للحضور الوازن للمتدخلين وعدد الحضور من الأساتذة الباحثين والطلبة.

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