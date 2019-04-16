زوج يضع حدا لشريكة حياته بسبب مشاكل عائلية بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

اقدم شخص كان في حالة مضطربة قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء، على توجيه طعنة سكين لزوجته بالطريق الرابطة بين حيي المحاميد وازلي بمقاطعة المنارة بمراكش.

وأضافت مصادر للجريدة، أن الزوجة لفظت انفاسها الاخيرة متأثرة بطعنات السكين التي وجهها الزوج مباشرة بعد حلولها على مثن سيارة الاسعاف بمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وتمكنت مصالح الأمن بمنطقة المحاميد من اعتقال الزوج والتحقيق معه قبل احالته على عناصر الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام جنايات مراكش.

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