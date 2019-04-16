ارتفاع عدد مستعملي مطار المسيرة أكادير بأزيد في الشهرين الأولين من 2019

هبة بريس

سجل عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم فبراير 2019 ، ارتفاعا بلغ معدله 28 ر9 في المائة ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018 .

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات ، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بلغ 310 آلاف و 446 مسافرا ، مقابل 284 ألف و 86 مسافرا نهاية فبراير 2018.

وقد بلغت حصة مطار المسيرة أكادير ما معدله 80 ر8 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية ، والبالغ عددهم 3 ملايين و 528 ألف و 465 مسافرا ، مقابل 3 ملايين ، و 254 ألف و 92 مسافرا في ذات الفترة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية ، وذلك وراء كل من مطار المنارة مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 919 ألف و713 مسافرا ، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 1 مليون و 428 ألف و 103 من المسافرين.

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