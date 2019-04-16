استنفار امني بعد العثور على جثة متحللة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

عثر قبل قليل من صباح الثلاثاء 16 أبريل الجاري ،على جثة خمسيني توفي في ظروف غامضة ،وعثر عليه جثة هامدة قرب مدارة بريستيجيا (طريق باب اغلي ).

وتم اكتشاف الجثة من طرف مواطنين، نتيجة إنبعاث رائحة كريهة بالقرب من الجثة، ليقوموا بإخطار الجهات المختصة حيث إنتقلت عناصر الشرطة لعين المكان وباشرت بحثا معمقا لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة، بالموازاة مع نقل الجثة لمستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة.

ولم تستبعد بعض المصادر، ان يكون سبب الوفاة الخمسيني ناتج عن خلاف بين بعض المتشردين الذين يتعاطون الكحول بالمنطقة الخلاء.

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