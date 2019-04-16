رجلي أعمال يساهمان ب” 300 مليار “من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر إعلام فرنسية، أن الملياردير الفرنسي “برنار أرنو ” مالك مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة قرر التبرع بمبلغ 200 مليون يورو ( 200 مليار سنتيم ) للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام التي التهمها حريق هائل بداية الاسبوع الجاري.

مجموعة عائلة أرنو عبرت عن تضامنها مع ما وصفته ب “الفاجعة الوطنية” وشاركت لدعم إعادة بناء الكاتدرائية المتميزة التي ترمز لفرنسا وتراثها وللوحدة الفرنسية”. يأتي تعهد أرنو في أعقاب تبرع مماثل بقيمة 100 مليون يورو من فرانسوا هنري بينو الذي يرأس مجموعة كيرنج للسلع الفاخرة.

من جهتها أعلنت شركة الاستثمار أرتيميس التابعة لعائلة بينو تبرعها بـ 100 مليون يورو للمشاركة في إعادة الإعمار. وقال هنري بينو رئيس العائلة لوسائل اعلام أن “هذه المأساة قد أصابت جميع الفرنسيين وكذلك أولئك الذين يرتبطون بالقيم الروحية.”

وأضاف “قرر أبي وأنا تقديم مبلغ قدره 100 مليون يورو للمشاركة في الجهد الذي سيكون ضرورياً لإعادة ترميم كامل لنوتردام.

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