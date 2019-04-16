وجدة.. ابن مسؤول قضائي يتعرض لإعتداء بالسلاح الأبيض‎

نُشر بتاريخ :  2019-04-16 - 13:25
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هبة بريس : وجدة

تعرض إبن مسؤول قضائي (21 سنة) مساء أمس الاثنين 15 أبريل الجاري لإعتداء بالسلاح الأبيض بالقرب من ثانوية عمر بن عبد العزيز بوجدة من طرف شبان ذو سوابق عدلية.

وأفاد مصدر لموقع هبة بريس فالمعتدي هو في العشرينات من عمره، يبيع السجائر بالتقسيط بحي بودير ، ولم تعرف أسباب الاعتداء الجسدي .

وهذا قامت مصالح الأمن بحملة تمشيط واسعة مساء أمس بحي بودير لإيقافه ، لكنه حسب نفس المصادر هرب خارج المدينة الى جهة غير معلومة.

وتم نقل المعتدى عليه للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث أجريت له عملية تقطيب الجروح تطلبت 21 غرزة لقوة الطعنات التي تعرض لها.

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