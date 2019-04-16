أمن طنجة يعتقل “كاتبة” خاصة لقنصل أوربي متورطة في النصب والاحتيال

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية العديدة، بمعية شخص آخر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ 40 ألف درهم من شخصين، بعدما انتحلت المشتبه فيها الرئيسية صفة كاتبة خاصة لقنصل عام إحدى الدول الأوروبية، وذلك بدعوى التوسط لهما في تهجير أقاربهما عن طريق توفير تأشيرة وعقود عمل بالخارج.

وحسب المصدر ذاته فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من حجز المبلغ المالي، وكذا الاحتفاظ بالمشتبه فيها ومشاركها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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