ادارة اتحاد طنجة تحفز اللاعبين للفوز على الرجاء

هبة سبور

خصص المكتب المسير لنادي إتحاد طنجة لكرة القدم منحة مغرية للاعبيه من أجل الفوز على الرجاء الرياضي ووقف سلسلة إنتصاراته في البطولة الإحترافية ،وذلك في المباراة التي ستجمع الطرفين يوم الأربعاء المقبل برسم مؤجل الجولة 22 للبطولة الإحترافية الأولى لكرة القدم.

ويسعى فارس البوغاز للفوز على مضيفه الرجاء الرياضي من أجل الإقتراب أكثر منه من أجل ضمان مقعد في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل،حيت يحتل الفريق المركز الثالث ب 35 نقطة،وبفارق 5 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

وفي الجهة الأخرى يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لإستغلال عاملي الأرض والجمهور ومواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق في الجولات الأخيرة وتحقيق إنتصاره الخامس على التوالي في البطولة والإقتراب أكثر من المتصدر الوداد ،حيت أن الإنتصار على طنجة سيقلص الفارق بينه وبين غريمه إلى 9 نقاط ،على بعد 6 جولات من نهاية الدوري.

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